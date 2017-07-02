РФ: компьютеры в Украине стали уязвимы после отказа от российского софта

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Компьютеры в Украине стали уязвимыми для любых, в том числе хакерских атак из-за отказа от российского софта, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Читайте также: Ты из чьих будешь, Petya.A? Соцсети о вредоносном вирусе

"На Украине, как известно, запретили российский софт, включая общеизвестные и общепризнанные бухгалтерские программы, стоявшие на подавляющем большинстве компьютеров в большинстве украинских офисов. Сделав их после этого уязвимыми, как мне говорили специалисты, для любых, в том числе самых любительских хакерских атак", — сказал Косачев.

Что касается обвинений СБУ в адрес России, то, отметил сенатор, в них "ни капли экспертизы и ни капли безопасности — сплошная политика из серии "мы им покажем!"

Он напомнил, что в СБУ обвиняли Россию в убийстве бывшего депутата Госдумы Вороненкова "спустя даже не дни и часы, а минуты после совершения преступления". "И как они же с упорством, достойным лучшего применения, пытались и пытаются "привязать" Россию к сбитому малайзийскому Боингу, вместо того чтобы предать гласности или хотя бы передать международным экспертам расшифровки переговоров собственных авиадиспетчеров", — подчеркнул Косачев.

Напомним, глобальная атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. СБУ заявила в субботу, что установила причастность спецслужбы России к атаке вируса.