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    Россия

    В России у девочки в руках загорелся смартфон

    (обновлено: )203
    Инцидент произошел в Екатеринбурге, 11-летняя девочка получила термический ожог. В настоящее время проводится доследственная проверка по сообщению о получении телесных повреждений ребенком.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 июн – РИА Новости Украина. В Екатеринбурге девочка получила ожог в результате того, что у нее в руках загорелся смартфон, начата проверка, сообщает в среду Следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области.

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    По информации управления, планируется опросить пострадавшую, ее родителей и представителей салона сотовой связи, в котором был куплен смартфон.

    "Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург … организована и проводится доследственная проверка по сообщению о получении телесных повреждений 11-летней девочкой в результате самопроизвольного воспламенения смартфона. По предварительным данным проверки, ребёнку был причинён термический ожог", — уточняет ведомство.

    В начале сентября 2016 года было объявлено об отзыве с мирового рынка 2,5 миллиона Galaxy Note 7 после сообщений об их возгораниях во время подзарядки, в частности, в США, Южной Корее и на Тайване. В США компании мобильной связи AT&T и T-Mobile US прекратили продажи Note 7 из соображений безопасности. Позже компания Samsung заявила, что причиной возгорания аккумуляторов для смартфонов Galaxy Note 7 стали неполадки, связанные с их проектированием и производством.

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