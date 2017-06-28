В России у девочки в руках загорелся смартфон

КИЕВ, 28 июн – РИА Новости Украина. В Екатеринбурге девочка получила ожог в результате того, что у нее в руках загорелся смартфон, начата проверка, сообщает в среду Следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области.

По информации управления, планируется опросить пострадавшую, ее родителей и представителей салона сотовой связи, в котором был куплен смартфон.

"Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург … организована и проводится доследственная проверка по сообщению о получении телесных повреждений 11-летней девочкой в результате самопроизвольного воспламенения смартфона. По предварительным данным проверки, ребёнку был причинён термический ожог", — уточняет ведомство.

В начале сентября 2016 года было объявлено об отзыве с мирового рынка 2,5 миллиона Galaxy Note 7 после сообщений об их возгораниях во время подзарядки, в частности, в США, Южной Корее и на Тайване. В США компании мобильной связи AT&T и T-Mobile US прекратили продажи Note 7 из соображений безопасности. Позже компания Samsung заявила, что причиной возгорания аккумуляторов для смартфонов Galaxy Note 7 стали неполадки, связанные с их проектированием и производством.