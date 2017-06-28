В Кремле прокомментировали продление санкций ЕС

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Кремль с сожалением относится к принятому в среду ЕС решению о продлении секторальных санкций против РФ до 31 января 2018 года, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В среду Совет ЕС путем письменной процедуры принял постановление о продлении секторальных санкций против РФ до 31 января 2018 года. Решение о продлении санкций было принято единогласно без обсуждения. Постановление Совета ЕС о продлении на шесть месяцев санкций против России будет опубликовано в официальном журнале Евросоюза в четверг.

"Негативно и с сожалением", — сказал Песков РИА Новости, отвечая на вопрос о реакции Кремля на решение ЕС.

Ранее президент Петр Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам, что США не планируют смягчить санкции против России.

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