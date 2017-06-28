наверх
28.06.201719:10
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    В Кремле прокомментировали продление санкций ЕС

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (388)

    (обновлено: )100504
    Ранее решение о продлении санкций в отношении России было принято единогласно без обсуждения. Постановление Совета ЕС будет опубликовано в официальном журнале Евросоюза в четверг.
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Кремль с сожалением относится к принятому в среду ЕС решению о продлении секторальных санкций против РФ до 31 января 2018 года, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Бутылки с минеральной водой
    RIA News Константин Чалабов | Перейти в фотобанк
    Мы не боимся попасть под санкции: чехи помогут Крыму с водой

    В среду Совет ЕС путем письменной процедуры принял постановление о продлении секторальных санкций против РФ до 31 января 2018 года. Решение о продлении санкций было принято единогласно без обсуждения. Постановление Совета ЕС о продлении на шесть месяцев санкций против России будет опубликовано в официальном журнале Евросоюза в четверг.

    "Негативно и с сожалением", — сказал Песков РИА Новости, отвечая на вопрос о реакции Кремля на решение ЕС.

    Ранее президент Петр Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам, что США не планируют смягчить санкции против России.

    Читайте также: Евродепутат: санкции против РФ — грубейшая ошибка и самоизоляция Европы

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пассажиры в аэропорту "Борисполь"
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Взрыв авто с сотрудниками СБУ в Донецкой области
    Взрыв авто с сотрудниками СБУ в Донбассе
    Взрыв авто в Киеве
    Подрыв авто полковника ГУР Минобороны в Киеве
    Игорь Гужва вышел на свободу под залог
    Дело Гужвы. Арест