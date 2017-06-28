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    Россия

    Дуров согласился на включение Telegram в реестр Роскомнадзора

    (обновлено: )208
    Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что, "давая согласие на внесение в реестр, мы исходим из соответствия истине заявления главы Роскомнадзора и не берем на себя каких-либо дополнительных обязательств".
    Павел Дуров
    Facebook Павла Дурова

    КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Основатель Telegram Павел Дуров заявил о согласии на включение мессенджера в реестр Роскомнадзора.

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    "Регистрационные данные о компании-издателе Telegram – не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках…. Если на этом желания регулятора действительно ограничиваются, у меня нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации", — написал Дуров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

    При этом он заявил, что команда Telegram не собирается выполнять требования "закона Яровой", назвав его "нереализуемым технически".

    "Другими словами, давая согласие на внесение в реестр, мы исходим из соответствия истине заявления главы Роскомнадзора ("на этом точка") и не берем на себя каких-либо дополнительных обязательств", — отметил Дуров.

    В минувшую пятницу глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал команду Telegram и лично Дурова исполнить российское законодательство, предоставив ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Жаров указал, что в случае дальнейшего игнорирования мессенджер будет заблокирован на территории России. В понедельник глава Роскомнадзора пояснил, что ведомство требует от Telegram исключительно пять идентификаторов для включения в реестр, и речи не идет об открытии доступа к переписке пользователей.

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