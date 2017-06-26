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    Россия

    ФСБ: Telegram использовался при подготовке теракта в метро Петербурга

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    Теракт в метро Санкт-Петербурга (112)

    (обновлено: )10710
    По данным ФСБ, в ходе оперативного сопровождения расследования теракта 3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга была "получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram".
    Приложение Telegram, архивное фото
    RIA News

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Смертник, его пособники и зарубежный куратор использовали мессенджер Telegram на всех стадиях подготовки теракта в метро Петербурга, сообщает ФСБ РФ в понедельник.

    Смотрите также: Задержание одного из организаторов теракта в метро Петербурга

    "В ходе оперативного сопровождения расследования теракта 3 апреля в метрополитене города Санкт-Петербурга ФСБ России получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта", — говорится в сообщении.

    Как сообщалось ранее, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Telegram в России могут заблокировать в случае невыполнения российского законодательства.

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