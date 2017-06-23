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    Россия

    В России пригрозили заблокировать Telegram

    (обновлено: )45550
    Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что практически каждый день ведомство направляет по всем доступным адресам Telegram письма с разъяснениями требований российского закона об организаторах распространения информации.
    Приложение Telegram, архивное фото
    RIA News

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Telegram в России могут заблокировать в случае невыполнения российского законодательства, сообщил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, чье заявление приводится на сайте ведомства.

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    "Должен констатировать, что в настоящий момент все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны", — отметил Жаров, сообщает Прайм.

    Он пояснил, что практически каждый день Роскомнадзор направляет по всем доступным адресам Telegram письма с разъяснениями требований российского закона об организаторах распространения информации. Так, необходимо заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram и официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации. Администрация мессенджера не дает никакого ответа Роскомнадзору.

    Поясняется, что включение мессенджера в данный реестр означает лишь готовность Telegram работать по российским законам. Действующий правовой статус Telegram в РФ не изменится.

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    "В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации, Telegram в России должен быть заблокирован. До тех пор, пока мы не получим требуемые сведения. Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство", — заявил Жаров.

    Напомним, в минувшем месяце в Украине был заблокирован ряд российских сайтов, в число которых попали "ВКонтакте", "Яндекс", "Одноклассники" и другие.

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