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    Россия

    Более 60% алкоголя в России не соответствует госстандартам - СМИ

    (обновлено: )12
    Прошлогодние проверки Росалкогольрегулирования показали, что более 65% алкогольной продукции в России не соответствует заявленным на этикетках ГОСТам.
    Массовое отравление суррогатным алкоголем в Иркутске
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Две трети (65%) алкогольной продукции в России изготовлены с нарушениями государственных стандартов, пишет газета "Известия" со ссылкой на проект итогового доклада Росалкогольрегулирования по результатам проверок за прошлый год.

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    По данным газеты, в 2016 году эксперты Росалкогольрегулирования провели испытания 981 образца алкогольной и спиртосодержащей продукции на соответствие ГОСТам. Испытания проводились в трех экспертных центрах, созданных для выявления недоброкачественной и небезопасной для здоровья граждан алкогольной продукции.

    "Более 65% алкогольной продукции в России не соответствует заявленным на этикетках ГОСТам, показали проверки Росалкогольрегулирования (РАР), проведенные в прошлом году", — говорится в сообщении газеты.

    В то же время в Роспотребнадзоре "Известиям" заявили, что в целом алкогольная продукция в России безопасна и соответствует нормативным требованиям, ее можно оценить как стабильно качественную. В прошлом году Роспотребнадзор исследовал 11,3 тысячи проб алкогольной продукции, из них не соответствовало обязательным требованиям 416 проб (3,6%), в том числе 79 — импортного производства.

    Накануне сообщалось, что восемь человек были госпитализированы после отравления некачественным алкоголем в Сергиевом Посаде в Подмосковье, одна женщина после госпитализации погибла.

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    Напомним, массовое отравление людей косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт, произошло в декабре прошлого года в Иркутской области. От отравлений метанолом, по уточненным данным, тогда пострадали более 120 человек, 76 из них погибли.

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