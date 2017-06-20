Песков о "плане Тиллерсона": Кремлю об этом ничего неизвестно

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Кремль переадресовал вопрос о плане госсекретаря США Рекса Тиллерсона по выстраиванию отношений с Россией, о котором сообщают СМИ, в министерство иностранных дел РФ в связи с тем, что в Кремле о нем пока ничего не известно.

"Что касается плана Тиллерсона, о котором узнали СМИ, но пока не знаем мы, то, наверное, лучше обращаться за комментариями к коллегам из министерства иностранных дел", — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Портал BuzzFeed со ссылкой на секретный документ Госдепартамента США сообщил, что Тиллерсон подготовил план по выстраиванию отношений с Россией, состоящий из трех основных пунктов. Во-первых, предполагается убедить Москву воздержаться от "агрессивных действий против США" и дать понять, что США будут отвечать на действия, которые, как они считают, направлены против их интересов.

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Второй пункт плана — общение с российской стороной по вопросам, представляющим стратегический интерес для США, включая Сирию и КНДР, а также кибербезопасность, пишет BuzzFeed. Третий пункт плана подчеркивает важность поддержания стратегической стабильности с Россией. Под стратегической стабильностью обычно понимают контроль над вооружениями, прежде всего над ядерным оружием.