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    Убитому послу РФ в Турции нашли замену

    Тема:

    Убийство российского посла в Турции (81)

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    Президент России назначил Алексея Ерхова послом РФ в Турции. Он занял эту должность вместо Андрея Карлова, которого убили 19 декабря прошлого года в Анкаре на открытии выставки.
    Новый посол РФ в Турции Алексей Ершов. Архивное фото
    Метин Акбаш / Босфор

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Ерхова послом России в Турции, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Нападение на посла РФ в Анкаре
    Haaretz.com, twitter
    Убийство в прямом эфире: в Анкаре убит посол РФ в Турции Андрей Карлов

    "Назначить Ерхова Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Турецкой республике", — говорится в тексте указа.

    Смотрите также: Панихида по послу России Андрею Карлову

    Ерхов занимает должность директора департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ, ранее он несколько лет был генконсулом РФ в Стамбуле.

    Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".

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