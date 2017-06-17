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    США никогда не раскроют данные о крушении Boeing в Донбассе - Путин

    (обновлено: )29052
    Как отметил Путин, США "безусловно, хотели повесить вину (за крушение самолета) на ополченцев в Донбассе и косвенно на Россию, которая поддерживает ополченцев".
    Владимир Путин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украна. США никогда не раскроют информацию о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом, если она противоречит их позиции, согласно которой за авиакатастрофу ответственны ополченцы, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Оливеру Стоуну.

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    "Я уверен, что это так. Но, к сожалению, доказательств этого в том, что мы получили от наших партнеров, нет", — заявил Путин в ответ на вопрос о том, верит ли он, что американская разведка обладает какой-либо информацией об этом. 

    "Это довольно понятно, так как нам ясна их позиция по Украине. И они, безусловно, хотели повесить вину на ополченцев в Донбассе и косвенно на Россию, которая поддерживает ополченцев", — отметил Путин.

    "Да, если эта информация противоречит (этому — ред.), то они никогда ее не раскроют", — ответил Путин на вопрос о нежелании США публиковать информацию, если она противоречит их позиции.

    Напомним, Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

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