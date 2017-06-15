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    Путин рассказал о рождении второго внука и отказался делать их "принцами крови"

    Тема:

    "Прямая линия" с Владимиром Путиным (14)

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    Владимир Путин отказался привести какие-то детали, объяснив это тем, что не хочет, чтобы его внуки "росли какими-то принцами крови". Он хочет, чтобы "они нормальными людьми выросли".
    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии поделился подробностями о своей семье. Глава государства рассказал, что, несмотря на слухи, его дочери находятся в Москве и занимаются наукой и образованием. Он также добавил, что его дети не лезут в политику и живут рядовой жизнью.

    "И внуки у меня есть. Они тоже живут нормальной жизнью", — сообщил российский лидер, добавив, что недавно во второй раз стал дедушкой.

    Трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    "Прямая линия" с Путиным: о "немытой России", внуках, Порошенко

    В то же время он отказался привести какие-то детали, объяснив это тем, что не хочет, чтобы его внуки "росли какими-то принцами крови". "Я хочу, чтобы они нормальными людьми выросли. Для этого им нужно обычное рядовое общение в детских коллективах. Стоит только мне сейчас сказать возраст, имя, они сразу же будут идентифицированы, их не оставят в покое. Это нанесет ущерб развитию ребенка", — констатировал президент. Он также призвал отнестись к этой позиции с пониманием.

    Напомним, в четверг проходит "прямая линия" президента России Владимира Путина с россиянами.

    Смотрите также: Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Онлайн-трансляция

    Глава государства в ходе общения ответит на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

    В прошлом году "прямая линия" с Путиным длилась 3 часа 40 минут. Президент РФ успел ответить на 80 вопросов.

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