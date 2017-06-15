Из-за падения уровня жизни в Украине могут возникнуть вопросы гигиены - Путин

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. В Украине могут возникнуть вопросы санитарного характера в связи со снижением уровня жизни в стране, сообщил президент России Владимир Путин.

Комментируя ситуацию в Украине, российский президент заметил, что за последние несколько лет средний уровень заработной платы в стране снизился с примерно 450-460 долларов в месяц до 251 доллара, при этом стоимость газа в Украине выросла как минимум в три раза, а для населения еще больше.

"Горячая и холодная вода выросла, соответственно, на 200%, пенсии упали на минус 45%. Так что, что касается санитарных соображений, если так дело дальше пойдет, то у многих людей в Украине могут возникнуть вопросы гигиенического характера. Там насчет того, кто там умывается, где и сколько, будет большой вопрос",- заявил Путин.

Напомним, Кабмин с начала 2017 года в два раза увеличил минимальную зарплату в Украине — до 3,2 тысячи гривен. Также с 1 января был увеличен прожиточный минимум до 1,544 тысячи гривен, который повысился с 1 мая — до 1,624 тысячи гривен, а с 1 декабря будет повышен до 1,7 тысячи гривен.