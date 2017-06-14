Суд в России продлил арест Липецкой фабрики Roshen

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду продлил до 13 сентября арест Липецкой кондитерской фабрики, входящей в корпорацию Roshen президента Украины Петра Порошенко, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд продлил арест объектов недвижимости Roshen до 13 сентября", — сказала пресс-секретарь.

Roshen — один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции ежегодно. В состав корпорации входят фабрики в Украине, в Литве, Венгрии и России.