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    Россия

    Суд в России продлил арест Липецкой фабрики Roshen

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    Суд продлил до 13 сентября арест Липецкой кондитерской фабрики, входящей в корпорацию Roshen президента Украины Петра Порошенко, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
    Продукция компании Рошен
    RIA News Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду продлил до 13 сентября арест Липецкой кондитерской фабрики, входящей в корпорацию Roshen президента Украины Петра Порошенко, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

    "Суд продлил арест объектов недвижимости Roshen до 13 сентября", — сказала пресс-секретарь.

    Roshen — один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции ежегодно. В состав корпорации входят фабрики в Украине, в Литве, Венгрии и России.

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