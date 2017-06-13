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    Россия

    В Ялту из Сочи прибыл первый круизный лайнер "Князь Владимир"

    (обновлено: )13720
    Лайнер прибыл в Ялту по расписанию из Новороссийска, где он был накануне. В Ялте туристы проведут почти два дня, и завтра вечером лайнер отправится в Севастополь.
    Первый пассажирский рейс круизного лайнера Князь Владимир в Сочи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Во вторник, 13 июня, круизный лайнер "Князь Владимир" прибыл из Сочи в Ялту, где проведет более суток, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта Крыма.

    Лайнер Генерал Ватутин прибыл в порт Ростова-на-Дону
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прибытие лайнера "Генерал Ватутин" в порт Ростова-на-Дону

    "Лайнер утром во вторник прибыл в Ялту по расписанию из Новороссийска, где он был накануне. В Ялте туристы проведут почти два дня, и завтра вечером лайнер отправится в Севастополь", — заявляют крымские власти.

    Лайнер вышел из Сочи вечером в воскресенье, круиз по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи длится неделю. В свой первый рейс корабль отправился с половинной загрузкой. Стоимость путешествия зависит от сезона и категории каюты — от 31 тысячи рублей на одного человека в двухместной каюте. Всего на судне доступно 300 кают. Лайнер вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа.

    Проект реализован во исполнение поручения президента РФ о восстановлении регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе. Оператором круизного сообщения выступает компания "Черноморские круизы", учрежденная "Росморпортом".

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