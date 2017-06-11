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    Киев оказывает "беспрецедентное давление" на "Газпром" - Минэнерго РФ

    (обновлено: )140520
    Как сообщили в Минэнерго РФ, стороны обсудили сотрудничество России и ЕС в сфере энергетики: "В частности, речь шла о текущей ситуации с транзитом российского природного газа через Украину".
    Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Министр энергетики РФ Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович обсудили в Астане ситуацию с транзитом российского газа через Украину, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

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    "Стороны обсудили сотрудничество России и ЕС в сфере энергетики. В частности, речь шла о текущей ситуации с транзитом российского природного газа через Украину. Несмотря на заверения украинской стороны о том, что европейским потребителям будут гарантированы бесперебойные поставки газа, а также гарантии о неналожении ареста на транзитные объемы, на ПАО "Газпром" продолжает оказываться беспрецедентное давление со стороны национальных органов Украины", — говорится в сообщении.

    Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию с газопроводами "Северный поток-2", "Турецкий поток" и Opal. Обсуждались также вопросы функционирования энергосистем в рамках энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и другие аспекты двустороннего взаимодействия.

    "Газпром" планирует построить два новых морских газопровода для поставок в Европу — по дну Балтийского и Черного морей. Вопрос о заключении с Украиной нового транзитного контракта взамен истекающего в 2019 году остается открытым. В феврале президент РФ Владимир Путин говорил, что транзит российского газа через Украину в ЕС может сохраниться после 2019 года, если это будет экономически целесообразно. Еврокомиссия неоднократно выражала обеспокоенность, что газопровод "Северный поток-2", если будет построен, поставит под угрозу транзит российского газа в ЕС через Украину.

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