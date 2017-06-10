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    Россия

    Глава Болгарии заявил, что поддержит отмену санкций для России

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (366)

    (обновлено: )24230
    По словам президента Болгарии Румена Радева, механизм ЕС построен таким образом, что даже одна страна может запустить процесс отмены санкций, и рано или поздно это произойдет, так как взаимные ограничительные меры приносят только вред.
    Президент Болгарии Румен Радев. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 июн – РИА Новости Украина. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что готов поддержать отмену антироссийских санкций, но сам этот процесс инициировать не может.

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    "Я с удовольствием поддержу любые действия по отмене этих санкций, но должно быть понятно, что президент самостоятельно не может инициировать подобные действия", — заявил Радев в интервью телеканалу BTV.

    Он отметил, что механизм ЕС построен таким образом, что даже одна страна может запустить процесс отмены санкций, и рано или поздно это произойдет, так как взаимные ограничительные меры приносят только вред.

    Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

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