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    Россия

    Пентагон заявил о перехвате Россией самолета США над Балтикой

    (обновлено: )56571
    Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис сообщил, что самолет КС-135 принимал участие в учениях Baltops. По его словам, "это был обычный и безопасный перехват".
    Американский самолет KC-135. Архивное фото
    wikipedia User: Arpingstone

    КИЕВ, 9 июн – РИА Новости Украина. Российский военный самолет выполнил в пятницу перехват американского самолета над Балтийским морем, сообщил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

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    "Это был самолет КС-135, он принимал участие в учениях Baltops. Был перехват российским самолетом. Это был обычный и безопасный перехват, каких происходит много", — сказал Дэвис журналистам.

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    По его словам, в данном случае инцидент не вызвал беспокойства США.

    Он затруднился назвать тип российского самолета, который выполнил перехват.

    Несколько дней назад Министерство обороны США подтвердило, что американский стратегический бомбардировщик B-52 был перехвачен российским истребителем Су-27 над Балтийским морем. 

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