Пентагон заявил о перехвате Россией самолета США над Балтикой

КИЕВ, 9 июн – РИА Новости Украина. Российский военный самолет выполнил в пятницу перехват американского самолета над Балтийским морем, сообщил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

"Это был самолет КС-135, он принимал участие в учениях Baltops. Был перехват российским самолетом. Это был обычный и безопасный перехват, каких происходит много", — сказал Дэвис журналистам.

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По его словам, в данном случае инцидент не вызвал беспокойства США.

Он затруднился назвать тип российского самолета, который выполнил перехват.

Несколько дней назад Министерство обороны США подтвердило, что американский стратегический бомбардировщик B-52 был перехвачен российским истребителем Су-27 над Балтийским морем.