Внучка Никиты Хрущева погибла под колесами электрички в Москве - СМИ

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Внучка и приемная ночь экс-генсека СССР Никиты Хрущева Юлия попала под электричку в Москве и погибла, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, 77-летняя Юлия Хрущева погибла от смертельной травмы в результате наезда поезда Внуково — Москва на станции "Солнечная". В пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО подтвердили факт смерти женщины 1940 года рождения, не уточнив подробностей.

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В справочной службе столичной скорой помощи РИА Новости подтвердили кончину женщины с таким именем и возрастом. "Юлия Леонидовна Хрущева в возрасте 77 лет сегодня умерла", — сообщил собеседник агентства.

Юлия Хрущева родилась в 1940 году в семье Леонида Хрущева, сына советского руководителя Никиты Хрущева. После того как Леонид Хрущев пропал без вести, советский лидер удочерил девочку.

Напомним, в августе прошлого года скончалась дочь бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Рада Аджубей.



