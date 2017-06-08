наверх
09.06.201700:00
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Внучка Никиты Хрущева погибла под колесами электрички в Москве - СМИ

    (обновлено: )46801
    Источник в правоохранительных органах сообщил, что 77-летняя Юлия Хрущева погибла от смертельной травмы в результате наезда поезда Внуково - Москва на станции "Солнечная".
    Никита Хрущев с дочерью Юлией
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Внучка и приемная ночь экс-генсека СССР Никиты Хрущева Юлия попала под электричку в Москве и погибла, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

    Эрнст Неизвестный
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Уход мастера и творца: умер скульптор Эрнст Неизвестный

    Как сообщил источник в правоохранительных органах, 77-летняя Юлия Хрущева погибла от смертельной травмы в результате наезда поезда Внуково — Москва на станции "Солнечная". В пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО подтвердили факт смерти женщины 1940 года рождения, не уточнив подробностей.

    Читайте также: Дошло и до США: атаки на посольства в Украине

    В справочной службе столичной скорой помощи РИА Новости подтвердили кончину женщины с таким именем и возрастом. "Юлия Леонидовна Хрущева в возрасте 77 лет сегодня умерла", — сообщил собеседник агентства.

    Юлия Хрущева родилась в 1940 году в семье Леонида Хрущева, сына советского руководителя Никиты Хрущева. После того как Леонид Хрущев пропал без вести, советский лидер удочерил девочку.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Юлия Хрущева. Архивное фото

    Напомним, в августе прошлого года скончалась дочь бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Рада Аджубей.


    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии. Архивное фото
    Сирия: США нанесли новый удар
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко
    Рассмотрение дела Руслана Коцабы в Высшем специализированном суде
    Дело против журналиста Коцабы
    Акция возле посольства США в Киеве
    Взрыв возле посольства США в Киеве