Шойгу: ситуация в Афганистане ухудшается

КИЕВ, 7 июн – РИА Новости Украина. Ситуация в Афганистане ухудшается, военная операция международной коалиции спокойствия в страну не принесла, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"Положение дел в этой исламской республике продолжает ухудшаться: военная операция международной коалиции во главе с США, к сожалению, спокойствия туда не принесла", — сказал Шойгу, выступая в среду на совещании министров обороны государств-членов ШОС в столице Казахстана.

Он отметил, что бандформирования террористической группировки "Исламское государство" действуют и в Афганистане.

"Сегодня распространение ИГИЛ не ограничивается Сирией и Ираком. Бандформирования исламистов действуют в Афганистане, который имеет статус государства-наблюдателя в ШОС", — сказал Шойгу.

"Особую тревогу, — подчеркнул он, — вызывает усиление в Афганистане позиций боевиков ИГИЛ, число которых достигает трёх с половиной тысяч человек. Реализуемая этой группировкой стратегия создания исламского халифата угрожает безопасности как самого Афганистана, так и сопредельных стран".

Ранее сообщалось, что террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за нападение в столице Великобритании.