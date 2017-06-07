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    Шойгу: ситуация в Афганистане ухудшается

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (625)

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    По словам министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу, особую тревогу вызывает усиление в Афганистане позиций боевиков ИГИЛ, число которых достигает трех с половиной тысяч человек.
    Афганские силы безопасности осматривают место взрыва в Герате, Афганистан
    REUTERS Mohammad Shoib

    КИЕВ, 7 июн – РИА Новости Украина. Ситуация в Афганистане ухудшается, военная операция международной коалиции спокойствия в страну не принесла, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

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    "Положение дел в этой исламской республике продолжает ухудшаться: военная операция международной коалиции во главе с США, к сожалению, спокойствия туда не принесла", — сказал Шойгу, выступая в среду на совещании министров обороны государств-членов ШОС в столице Казахстана.

    Он отметил, что бандформирования террористической группировки "Исламское государство" действуют и в Афганистане.

    "Сегодня распространение ИГИЛ не ограничивается Сирией и Ираком. Бандформирования исламистов действуют в Афганистане, который имеет статус государства-наблюдателя в ШОС", — сказал Шойгу.

    "Особую тревогу, — подчеркнул он, — вызывает усиление в Афганистане позиций боевиков ИГИЛ, число которых достигает трёх с половиной тысяч человек. Реализуемая этой группировкой стратегия создания исламского халифата угрожает безопасности как самого Афганистана, так и сопредельных стран".

    Ранее сообщалось, что террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за нападение в столице Великобритании.

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