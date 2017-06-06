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    РФ потребует внеочередного заседания Совбеза ООН после удара США в Сирии

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    Сирия: США нанесли второй удар (288)

    (обновлено: )2001
    Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что "удар, нанесенный коалицией во главе с США, - это прямое вступление коалиции в открытый военный конфликт в Сирии".
    Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
    REUTERS Carlo Allegri

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Россия потребует внеочередного заседания Совбеза ООН после удара коалиции во главе с США по проправительственным силам в Сирии, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

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    "Удар, нанесенный коалицией во главе с США, — это прямое вступление коалиции в открытый военный конфликт в Сирии. Это акт агрессии, Россия немедленно поставит вопрос о внеочередном созыве Совбеза ООН", — заявил сенатор.

    По его словам, этот удар не был ошибкой.

    "Это целенаправленная акция, имеющая целью ослабить наступление проправительственных сил. Это не ошибка", — сказал Клинцевич.

    Во вторник коалиция во главе с США заявила о нанесении нового удара по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе. Первый подобный удар был нанесен 18 мая в том же районе. 

    Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила в начале апреля о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия.

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    Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

    В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

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    ​Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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