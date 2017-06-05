Россия не вмешивается в дела балканских стран - Додик

БЕЛГРАД, 5 июн — РИА Новости. Россия не вмешивается в дела балканских стран, заявил РИА Новости президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик.

"Любое вмешательство, которое подразумевает поддержку одной стороны против другой, ведет к новым конфликтам и новому обострению ситуации. Россия так себя не ведет", — сказал он.

При этом Додик, который недавно принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, высказал мнение о том, что Москва "не должна никому объяснять, почему она делает то или это".

"Считаю неприемлемой политическую игру навязывания России позиции, вынуждающей ее постоянно оправдываться и давать объяснения своим поступкам", — подчеркнул лидер Республики Сербской.

Напомним, Вашингтон не отменит и не ослабит штрафные санкции в отношении России, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.