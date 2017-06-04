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    Россия

    В России сообщили ужасающие подробности массового убийства

    (обновлено: )108201
    Согласно информации, жертвы стрелка – молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет. Все они были знакомы между собой, но у злоумышленника не было с ними дружеских или приятельских отношений.
    Массовое убийство в Тверской области
    Пресс-служба Следственного комитета РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Мужчина, который застрелил девятерых человек в Тверской области в РФ, заставлял одну из своих жертв предварительно копать себе могилу руками. Об этом сообщил РИА Новости в воскресенье официальный представитель УМВД по региону Вадим Левшин.

    Автомобиль следственного комитета РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Предварительно известно, что одну из жертв он заставил копать землю руками. Мужчина начал ее копать, но был застрелен", — сказал собеседник агентства.

    Как пояснил представитель УМВД, жертвы стрелка – молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет. Все они были знакомы между собой, но у злоумышленника не было с ними дружеских или приятельских отношений. Оружие, из которого производились выстрелы, было зарегистрировано в установленном порядке, это карабин 12-го калибра, отметил собеседник агентства.

    Ранее сообщалось, что мужчина застрелил девять человек в дачном кооперативе в Тверской области, он задержан, возбуждено уголовное дело, расследованием которого будет заниматься центральный аппарат СК России. Подозреваемым в убийстве является ранее не судимый житель Москвы.

    Одной девушке удалось спрятаться от подозреваемого и позвонить в правоохранительные органы. Как отмечал ранее официальный представитель УМВД по региону, подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.

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