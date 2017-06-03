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    Россия

    Россия готова обсудить с США стратегическую стабильность

    (обновлено: )1410
    Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Россия и США как две крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, за обеспечение стратегической стабильности.
    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 июня – РИА Новости Украина. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что США и РФ должны рассмотреть тему стратегической стабильности комплексно и наметить дорожную карту для продвижения в диалоге.

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    "Проблематика стратегической стабильности гораздо шире, и сейчас действительно настал момент, когда ее нужно рассмотреть комплексно, постараться наметить ну если не пути решения — поскольку давно не было таких контактов, об этом речь вести рано — то хотя бы совместную согласованную дорожную карту движения вперед",- сказал Рябков.

    Он отметил, что "возможно, такая постановка вопроса с нашей стороны кому-то в Вашингтоне покажется чрезмерно амбициозной и избыточно широкоохватной".

    "Но на наш взгляд, по-другому нельзя. РФ и США как две крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, за обеспечение стратегической стабильности. И именно с понимания нашей меры ответственности мы в России будем подходить к выстраиванию этого диалога",- подчеркнул высокопоставленный дипломат.

    Ранее специальный помощник президента США Кристофер Форд заявил, что США хотят возобновить диалог с Россией по вопросам стратегической стабильности.

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