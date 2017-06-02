Россия не ожидает, что в судебном споре с Украиной дойдет до ареста счетов

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Минфин РФ рассчитывает, что в судебном споре с Украиной по долгу в 3 миллиарда долларов не дойдёт до ареста имущества и счетов, заявил РИА Новости замминистра финансов Сергей Сторчак в кулуарах ПМЭФ-2017, сообщает Прайм.

Высокий суд Лондона 29 марта принял решение об ускоренном порядке рассмотрения дела о долге Украины перед Россией по евробондам на 3 миллиарда долларов. Таким образом, удовлетворено ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий без проведения полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего, в частности, прения сторон. Минфин РФ расценил решение суда как окончательное и обязывающее Украину выплатить России долг. Украина намерена 10 июня подать апелляцию на решение суда.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Позже украинская сторона предложила РФ реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому исход дела определяет суд.

"Это классика, что здесь рассуждать — ищут активы и арестовывают их, это крайний случай. А по другому, у вас есть другие рецепты? Других рецептов нет. В коммерческом споре всегда одно и то же: если добровольно ответчик не исполняет обязательства, которые вытекают из судебного решения, то победившая сторона ищет активы и арестовывает их, и потом продаёт, чтобы компенсировать свои издержки, ничего другого нет", — сказал Сторчак, отвечая на вопрос о том, как будет действовать РФ в случае неисполнения Украиной решения суда и невыплаты долга.

"Но мы все-таки исходим из того, что здравый смысл восторжествует и что — спор идет между двумя суверенами — у суверенов до такой крайности дело обычно не доходит, это стыдно и тому и другому, от этого никому комфортно не бывает. Украине некомфортно, поскольку очевидно, доступ ее на долговые рынки будет заблокирован на весь период, пока идет неопределенность", — добавил он.

Он пояснил, что ни один инвестор не захочет рисковать своими деньгами. "Теоретически мы на движении денег со счета кредитора, который покупает облигации Украины, до украинских счетов — мы на этом пробеге можем их арестовать", — добавил Сторчак.

При этом он отметил, что Украина не выходила ни с какими инициативами к РФ по данному долгу.