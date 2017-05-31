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    Обнародованы итоги расследования крушения Ту-154 над Черным морем

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    Крушение Ту-154. Расследование (112)

    (обновлено: )70503
    По данным Минобороны России, расследование установило, что причиной происшествия могли быть ошибочные действия командира экипажа при управлении самолетом.
    Поисковые работы в районе крушения ТУ-154 Минобороны РФ
    МЧС РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Установлена причина катастрофы Ту-154 над Черным морем, говорится в сообщении Минобороны России.

    По данным ведомства, расследование установило, что причиной происшествия могли быть ошибочные действия командира экипажа при управлении самолетом.

    Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония прощания с погибшими при крушении в Черном море Ту-154

    "Комиссией по расследованию авиационного происшествия в районе аэропорта Сочи, куда входили вместе с экспертами Минобороны России представители Минтранса России, Межгосударственного авиационного комитета, Министерства промышленности и торговли РФ, а также авиационного концерна "Туполев", завершено расследование авиакатастрофы самолета Ту-154, произошедшей 25 декабря 2016 года", — говорится в сообщении российского военного ведомства.

    Эксперты внимательно проанализировали все обстоятельства, предшествовавшие авиационному происшествию, а также изучили технические параметры полета Ту-154 с момента взлета с аэропорта Сочи.

    "По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки (ситуационной осведомлённости) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном", — подчеркивает ведомство.

    Напомним, самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в аэропорту Адлер утром 25 декабря 2016 года. На его борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. Останки погибших и обломки лайнера были обнаружены на дне Черного моря в 1,7 километра от берега.

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