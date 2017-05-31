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    Россия заявила, что готова к конструктивному диалогу с Украиной

    (обновлено: )66633
    МИД РФ заявил, что Россия открыта к конструктивному диалогу и к взаимовыгодному сотрудничеству с Украиной: "У нас нет сомнений, что рано или поздно мы придем к необходимости восстановления полноценных связей между нашими странами и народами".
    Флаг Украины на фоне герба России
    УНИАН

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. МИД России заявил, что РФ открыта к конструктивному диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству с Украиной, несмотря на недружественные шаги Киева.

    Статуя Анны Ярославны в Санлисе, Франция
    Guillaume Speurt / Flickr.com
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    "Несмотря на откровенно недружественные шаги нынешних киевских властей, не устаем повторять, что российская сторона открыта к конструктивному диалогу и к взаимовыгодному сотрудничеству. У нас нет сомнений, что рано или поздно мы придем к необходимости восстановления полноценных связей между нашими странами и народами", — говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в среду по случаю 20-летия подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве от 31 мая 1997 года.

    В ведомстве с сожалением отметили, что "государственный переворот в Киеве в 2014 году" привел к тому, что сегодня отношения между двумя странами "далеки от духа и буквы Договора 1997 года".

    "Однако само существование этого документа служит залогом наличия фундамента для возрождения двусторонних отношений", — указали в российском МИД.

    В сообщении подчеркивается, что на момент подписания документа в 1997 году в Москве "были преисполнены надежды на развитие и укрепление двусторонних связей".

    В октябре 2016 года спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с Россией. 

    Замглавы МИД РФ Алексей Мешков заявил, что при введении Киевом виз с Россией около 3 миллионов граждан Украины могут направиться в Европу.

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