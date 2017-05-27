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    Россия

    Белый дом создаст центр реагирования на расследование по России - СМИ

    (обновлено: )10
    Администрация Трампа нуждается в новом структурном элементе, который сосредоточится на "новой реальности", связанной с необходимостью реагировать на постоянные утечки в СМИ.
    День независимости США
    GABRIELLE LURIE / AFP

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Белый дом готовится к созданию "оперативного центра" для реагирования на вопросы, связанные с расследованием связей кампании президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на чиновников в администрации президента.

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    После возвращения Трампа из своего первого зарубежного турне его администрация подключит дополнительных лиц, которые займутся вопросами, возникающими в ходе расследования. Оно вновь стало злободневной темой после назначения спецпрокурора, который его ведет, сообщили агентству источники.

    Источник, находящийся в контакте с Белым домом, сообщил агентству, что администрация Трампа нуждается в новом структурном элементе, который сосредоточится на "новой реальности", связанной с необходимостью реагировать на постоянные утечки в СМИ, допускаемые федеральными органами правопорядка и разведывательным сообществом, и возникающие в связи с этим вопросы.

    В его работе, по данным агентства, будут участвовать зять и советник президента США Джаред Кушнер, а также советник Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон, бывший менеджер предвыборного штаба Дональда Трампа Кори Левандовски.

    Министерство юстиции США ранее назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию так называемого "вмешательства РФ" в президентские выборы в США в 2016 году. Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

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