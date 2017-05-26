В РФ спрогнозировали среднюю цену газа для Украины в 2017 г

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Средняя цена российского газа по контракту с Украиной в 2017 году ожидается на уровне 194,1 доллара за тысячу кубометров, следует из прогноза Минэкономразвития РФ до 2020 года, на основании которого Минфин подготовил проект поправок в бюджет РФ на текущий год.

Согласно документу, поставки газа из России в Украину ожидаются в общем объеме 6,2 миллиарда кубических метров газа, цена за тысячу кубометров в среднем по году составит 194,1 доллара. При этом цена в первом квартале, согласно документу, могла быть 196,2 доллара, во втором квартале — 199 долларов, в третьем — 194,9 доллара и 187,9 доллара в четвертом квартале.

Кроме того, Минэкономразвития приводит прогноз средней цены на газ для Украины в 2018 году в 169,7 доллара за тысячу кубометров.

Согласно отчету "Газпрома" по РСБУ, компания в первом квартале 2017 года поставила на Украину 1,1 миллиарда кубометров газа.

"Нафтогаз Украины" прекратил закупку газа у РФ 25 ноября 2015 года, общий объем закупок в 2015 году составил 6,1 миллиарда кубометров против 14,5 миллиарда в 2014 году. При этом "Нафтогаз" заявлял, что не имеет перед "Газпромом" задолженности за газ, поставленный на на неподконтрольные Киеву территории Донбасса. Таким образом, можно предположить, что газ, поставленный в Украину в 2016 году, шел на юго-восток Украины.

"Газпром" начал прямые поставки на юго-восток Украины в феврале 2015 года, после того как "Нафтогаз" прекратил поставки газа туда, мотивируя это тем, что газопроводы разрушены из-за боевых действий. Эти поставки являются предметом негласного спора — "Газпром" считает, что счет за них в итоге должен будет оплатить "Нафтогаз", "Нафтогаз" же, напротив, этих поставок не признает. "Газпром" заявляет, что прямые поставки российского газа на юго-восток Украины соответствуют контракту с "Нафтогазом", соответственно, и оплачивать их должна украинская госкомпания.