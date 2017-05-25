Москва ответила Киеву на идею визового режима анекдотом

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инициативу украинских политиков ввести визовый режим с Россией, сравнив ее с ситуацией из анекдота про мышей и кактусы.

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"Эта ситуация с визовым режимом, о котором так мечтают некоторые политические силы на Украине, она немножко напоминает анекдот про кактусы, (про мышей — ред.) которые кололись, но их (кактусы — ред.) продолжали есть", — сказала дипломат на брифинге.

Напомним, в середине апреля фракция "Народный фронт" требовала вернуться к вопросу введения визового режима с Россией после решения Европарламента об отмене виз для украинцев.

В минувшее воскресенье СМИ сообщили, что голосование об отмене безвизового режима с Россией может пройти уже на этой неделе. Обсуждение вопроса инициировали депутаты фракций парламентского большинства, однако в предварительной повестке работы парламента на этой неделе данный вопрос не значится.

Спикер ВР Андрей Парубий, комментируя ситуацию, отметил, что прежде чем выносить в сессионный зал вопрос о введении визового режима с Россией, надо завершить политические консультации и убедиться, что данное решение найдет поддержку в парламенте.