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    Москва ответила Киеву на идею визового режима анекдотом

    Тема:

    Украина и Россия: визовый вопрос (46)

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    По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ситуация с визовым режимом "немножко напоминает анекдот про кактусы", про мышей, которые кололись, но продолжали есть кактусы.
    Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инициативу украинских политиков ввести визовый режим с Россией, сравнив ее с ситуацией из анекдота про мышей и кактусы.

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    "Эта ситуация с визовым режимом, о котором так мечтают некоторые политические силы на Украине, она немножко напоминает анекдот про кактусы, (про мышей — ред.) которые кололись, но их (кактусы — ред.) продолжали есть", — сказала дипломат на брифинге.

    Напомним, в середине апреля фракция "Народный фронт" требовала вернуться к вопросу введения визового режима с Россией после решения Европарламента об отмене виз для украинцев.

    В минувшее воскресенье СМИ сообщили, что голосование об отмене безвизового режима с Россией может пройти уже на этой неделе. Обсуждение вопроса инициировали депутаты фракций парламентского большинства, однако в предварительной повестке работы парламента на этой неделе данный вопрос не значится.

    Спикер ВР Андрей Парубий, комментируя ситуацию, отметил, что прежде чем выносить в сессионный зал вопрос о введении визового режима с Россией, надо завершить политические консультации и убедиться, что данное решение найдет поддержку в парламенте.

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