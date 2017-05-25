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    Россия

    Необходимо сохранить единую российскую нацию - Путин

    (обновлено: )28331
    По словам Владимира Путина, нужно "через постоянный диалог поддерживать общественно-политическое согласие" и не допускать никакого ожесточения, или раскола.
    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Необходимо сохранить единую российскую нацию: гражданский мир хрупок, нельзя допускать раскола, заявил президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии освящения нового храма в честь Новомучеников и Исповедников Российских в Сретенском монастыре Москвы.

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    "Мы знаем, как хрупок гражданский мир, теперь мы это знаем, мы никогда не должны забывать об этом, не должны забывать о том, как тяжело затягиваются раны раскола, и именно поэтому наша общая обязанность — сделать все от нас зависящее для сохранения единства российской нации", — заявил Путин.

    Он отметил, что нужно "через постоянный диалог поддерживать общественно-политическое согласие, и, опираясь на наши традиционные ценности, на ценности традиционных наших религий: и православия, ислама, иудаизма, буддизма, не допускать никакого ожесточения и никакого раскола".

    Президент добавил, что создание общности целей, главная из которых — благополучие каждого человека и родины в целом, — и есть тот ключ, который помогает преодолевать разногласия.

    Напомним, 18 мая президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели свой первый телефонный разговор.

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