наверх
24.05.201720:47
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Россия не будет отвечать Украине на санкции к российским IT-компаниям

    (обновлено: )24701
    По мнению главы Минкомсвязи России Николая Никифорова, за санкции к российским IT- компаниям украинским властям придется отвечать перед собственным народом.
    Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров заявил, что РФ не будет вводить санкции против Украины в ответ на ее санкции к российским IT- компаниям.

    Эксперт общественной организации Слово и дело, кандидат юридических наук Александр Москалюк. Архивное фото
    Голос Столицы/Евгений Котенко
    Суд и дело. Юрист о незаконности запрета сайтов РФ

    "Мы вообще против любых санкций. Это очень странный подход, тем более в цифровом мире. Это не работает", — сказал журналистам министр, отвечая на вопрос, не планирует ли Россия ответить Украине на санкции в отношении российских IT-компаний.

    По его мнению, за эти санкции украинским властям придется отвечать перед собственным народом.

    Министр также считает, что российские IT-компании не нуждаются в поддержке в связи с введением санкций.

    "Они не нуждаются в какой-то поддержке. Это крупные сильные игроки, их капитализация исчисляется миллиардами долларов, они не нуждаются ни в чьей поддержке, все у них хорошо", — отметил Никифоров.

    Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В среду, 17 мая, указ президента был опубликован в официальной прессе и вступил в силу.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Полиция в Великобритании
    Кровавый теракт в Манчестере
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украина и Россия: визовый вопрос
    Телевизионный пульт. Архивное фото
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Мусор в центре Львова
    Невыносимый мусор Львова