Госдума просит ОБСЕ потребовать от Украины снять запрет на российские соцсети

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Госдума обратилась к Парламентской ассамблее ОБСЕ с призывом осудить противоправные действия властей Украины и требовать отмены решения о блокировке российских социальных сетей.

"Депутаты Государственной Думы обращаются к Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с призывом осудить противоправные действия украинских властей и потребовать отмены их решений, нарушающих фундаментальные права и свободы человека на Украине", — говорится в постановлении.

В документе отмечается, что парламентарии осуждают решение президента Украины Петра Порошенко о запрете на ее территории популярных социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", всех ресурсов интернет-сервисов "Яндекс" и "Mail.ru". "В результате принятия такого решения миллионы пользователей на Украине были лишены возможности свободно общаться и выражать свою позицию, поддерживать трансграничные родственные и профессиональные контакты", — подчеркивают парламентарии.

По мнению депутатов, "на глазах мирового сообщества продолжается формирование авторитарного государства, основанного на идеях национального превосходства, ксенофобии, межэтнической и межрелигиозной вражды, подавляющего инакомыслие, свободу слова и жестко ограничивающего беспрепятственный доступ к информации".

"Подобными шагами украинские власти грубо нарушают фундаментальные права и свободы человека, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека 1948 года, Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года, Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 года, Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года", — отмечают парламентарии.

Депутаты указывают на то, что, согласно данным международно-правовым актам, каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения. "Это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи независимо от государственных границ", — говорится в документе.

Парламентарии подчеркивают, что попирается и конституция Украины, статья 34 которой провозглашает, что каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом — по своему выбору. "Государственная Дума отмечает, что на парламентариев ложится большая ответственность за будущее Европы без цензуры и тоталитаризма, здесь недопустимы двойные стандарты", — отмечается в постановлении.

Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В среду, 17 мая, указ президента был опубликован в официальной прессе и вступил в силу.