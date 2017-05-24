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    В российскую армию вернули 17 тысяч уволенных офицеров - Шойгу

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    Как сообщил Сергей Шойгу в ходе проведения "правительственного часа" в Совете Федерации РФ, в российскую армию вернули около 17 тысяч офицеров, которые были ранее уволены.
    Министр обороны РФ Сергей Шойгу
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В российскую армию возвращены около 17 тысяч офицеров, которые были ранее уволены, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

    "Мы вернули часть офицеров, которые были уволены. В общей сложности в армию мы в целом вернули около 17 тысяч офицеров, которые были ранее уволены – тех, кто хотел бы, и мог бы, и был востребован в армии", — сказал Шойгу в ходе проведения "правительственного часа" в Совете Федерации РФ, сообщает РИА Новости.

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    Ранее Шойгу заявил о большой вероятности расширения географии "цветных" революций.

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