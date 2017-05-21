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    Россия

    Поклонская прокомментировала заявление Transparency International

    (обновлено: )17940
    Председатель комиссии ГД РФ по контролю за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами, Наталья Поклонская попросила тех, кто собирается "пилить" в отношении нее расследование, показать ей "все найденные у нее богатства".
    Экс-прокурор Республики Крым Наталья Поклонская
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Председатель комиссии ГД РФ по контролю за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами, Наталья Поклонская готова показать Transparency International свое имущество.

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    По словам Поклонской, она сделает это, если сотрудники организация предоставят для проверки свое имущество.

    Аудиозапись обращения депутат опубликовала в своем Twitter.

    Ранее Поклонская в интервью RNS‎ предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International. Заместитель гендиректора Transparency International Russia Илья Шуманов в ответ на это заявление написал в Facebook, что "хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору".

    "Есть встречное предложение. Я с удовольствием покажу, как и где я живу, покажу даже свой гардероб, служебную машину, служебное жилье, родительский дом. К сожалению, больше нечего. Но и вы, господа громкоголосые справедливые борцы с коррупцией, покажите, как и где вы живете, и ваши дети, и жены", — сообщила Поклонская.

    Она также попросила тех, кто собирается "пилить" в отношении нее расследование, показать ей "все найденные у нее богатства".

    "Если мне собираются припилить яхты, сказочные дворцы, самолеты, вертолеты, то хотелось бы, чтобы меня пригласили на просмотр. Вдруг богатой невестой окажусь, а я и не в курсе", — добавила парламентарий.

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