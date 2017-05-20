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    Лавров: на встрече с Трампом не обсуждалась отставка главы ФБР

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    Как заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, на встрече с Дональдом Трампом тема отставки Джеймса Коми с поста главы ФБР вообще не затрагивалась.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на его встрече с президентом США Дональдом Трампом не обсуждалась отставка Джеймса Коми с поста главы ФБР. Об этом он заявил в субботу журналистам в Никосии, опровергая сообщения СМИ.

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    "Мы эту тему вообще не затрагивали", — сказал Лавров.

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп признался на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, что испытывал сильное давление со стороны ФБР и его экс-директора Джеймса Коми из-за России. Самого бывшего чиновника глава Белого дома охарактеризовал как "психа" и "сумасшедшего придурка".

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