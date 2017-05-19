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    В результате взрыва в центре Сочи обрушился дом, есть жертвы

    (обновлено: )28911
    По данным спасателей, произошло обрушение одноэтажного частного жилого строения без горения. Предварительно установлено, что в строении находились два человека – мужчина и женщина.
    Обрушение жилого дома в центре Сочи
    Управление СК РФ по Краснодарскому краю

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина, Светлана Берило. Тело одного погибшего обнаружено на месте обрушения дома в центре Сочи, второй пострадавший доставлен в больницу, сообщили РИА Новости в управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

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    Сообщение о хлопке в центральном районе Сочи поступило на пульт дежурного в 20.46 пятницы. В 20.52 по прибытии пожарных подразделений и проведении разведки установлено, что произошло обрушение одноэтажного частного жилого строения без горения. Проводятся поисково-спасательные работы. По данным "Сочигоргаза", обрушившийся дом не был газифицирован.

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    "Обнаружен пострадавший, он доставлен в больницу. Также на месте происшествия обнаружен один труп, его личность устанавливается. По имеющимся данным, в строении находились два человека – мужчина и женщина", – отметил представитель СК.

    По информации ведомства, в доме произошел хлопок газа. "В настоящий момент следователь находится на месте. Эта информация проверяется", – добавил собеседник агентства.

    Управление СК РФ по Краснодарскому краю
    Обрушение жилого дома в центре Сочи

    Напомним, 16 мая в Волгограде в результате взрыва произошло обрушение части многоквартирного жилого дома. По последним данным, погибли четыре человека, еще 10 пострадали.  

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