"Нет смысла". РФ не приглашала Киев на встречу глав совбезов - Патрушев

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Украине и Грузии не направлялись приглашения принять участие в предстоящей встрече глав совбезов, спецслужб и правоохранительных органов стран мира, которая пройдет в Твери, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Что касается украинских наших партнеров, то мы их не приглашали. Точно так же не приглашали наших партнеров из Грузии. У нас с ними нет контактов, нет рабочих отношений и нет смысла с учетом этого и приглашать их", — сказал Патрушев в интервью телеканалу "Россия 24".

Вместе с тем, по словам Патрушева, "если ситуация изменится, если мы будем иметь диалог, тогда мы их сможем приглашать".

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов заявил, что социальная сеть Facebook работает прозрачно, но "там также есть российские спецслужбы".