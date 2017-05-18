В РФ считают, что Киев, скорее всего, уже не сможет выполнить "Минск"

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Киев, скорее всего, уже не сможет выполнить минские соглашения, обстановку в Украине фактически никто не контролирует, заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"В феврале исполнилось два года, как огромными усилиями был выработан поэтапный план мирного урегулирования в Донбассе. Сторонам конфликта (Киеву и ЛНР с ДНР) надо было сразу приступить к его реализации. Сегодня это сделать сложнее, а скорее всего, Киев уже не сможет выполнить минские соглашения — обстановку в Украине фактически никто не контролирует, у действующего президента даже нет монополии на применение силы", — сказал он.

Патрушев также выразил мнение, что власти в Киеве не готовы отказаться от силовых подходов к Донбассу.

"Порошенко отвергает компромиссные идеи по преодолению кризиса, которые озвучиваются различными общественными и политическими деятелями. Налицо неготовность различных ветвей власти в Киеве отказаться от силовых подходов в вопросах нормализации ситуации на юго-востоке страны", — добавил он.

Секретарь Совбеза РФ в то же время подчеркнул, что альтернативы мирному политическому урегулированию не существует.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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