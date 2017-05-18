наверх
18.05.201716:08
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.14
  • USD26.42- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Действия, нарушающие интересы РПЦ в Украине, недопустимы - Песков

    (обновлено: )8410
    Это чрезвычайно болезненный вопрос для прихожан Русской православной церкви, и, безусловно, недопустимы какие-либо действия, которые нарушали бы интересы Русской православной церкви в Украине, сказал Песков.
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Кремле считают недопустимыми какие-либо действия, нарушающие интересы Русской православной церкви в Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Читайте также: Павленко: главный лоббист "церковных" законов — Парубий

    "Вы знаете отношение нашей православной церкви, вы знаете те шаги, которые уже предпринимал наш патриарх. Безусловно, это чрезвычайно болезненный вопрос для прихожан Русской православной церкви, и, безусловно, считаем недопустимым какие-либо действия, которые нарушали бы интересы Русской православной церкви на Украине", — сказал Песков журналистам в четверг.

    В четверг Рада планировала рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый законопроект предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Второй законопроект предполагает предоставить право прихожанам менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют как в Украине, так и за ее пределами.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Украины, Евросоюза и США
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Подозреваемый в столкновениях, которые произошли 9 мая в Днепре
    Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Заграничный паспорт
    Евросоюз отменил визы для украинцев
    В поселке под Харьковом убили рома
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском