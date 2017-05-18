Действия, нарушающие интересы РПЦ в Украине, недопустимы - Песков

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Кремле считают недопустимыми какие-либо действия, нарушающие интересы Русской православной церкви в Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Вы знаете отношение нашей православной церкви, вы знаете те шаги, которые уже предпринимал наш патриарх. Безусловно, это чрезвычайно болезненный вопрос для прихожан Русской православной церкви, и, безусловно, считаем недопустимым какие-либо действия, которые нарушали бы интересы Русской православной церкви на Украине", — сказал Песков журналистам в четверг.

В четверг Рада планировала рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый законопроект предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Второй законопроект предполагает предоставить право прихожанам менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют как в Украине, так и за ее пределами.