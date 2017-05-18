Украина не уведомляла Россию о прекращении пассажирского ж/д сообщения

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. РЖД официально не получали уведомление от Украины о прекращении пассажирского железнодорожного сообщения с Россией, сообщил журналистам первый вице-президент компании Анатолий Краснощёк, информирует Прайм.

Ранее в четверг Рен-ТВ сообщило, что Украина якобы отменяет с 1 июля железнодорожное сообщение с Россией: почти все составы перестанут ходить в РФ, однако множество поездов направится в страны ЕС.

"Мы такого официального документа не получали", — сообщил Краснощёк в четверг в кулуарах 66-го заседания совета по железнодорожному транспорта стран СНГ.

Сейчас между РФ и Украиной нет прямых поездов российского формирования. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) после событий весны 2014 года была вынуждена постепенно сокращать число поездов собственного формирования на украинских маршрутах. В конце того же года они были полностью отменены в рамках оптимизации маршрутов из-за снижения пассажиропотока. Оставался один транзитный поезд ФПК, а также поезда, соединяющие РФ и Украину, формирования Украинских железных дорог и железнодорожных администраций стран СНГ.