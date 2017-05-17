Суд Ростова не сможет обеспечить 18 мая видеоконференцию Януковича

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Ростовский областной суд не сможет обеспечить 18 мая участие бывшего президента Украины Виктора Януковича посредством видеоконференцсвязи в деле о госизмене, которое слушается в Киеве, так как даже не был получен соответствующий запрос из украинского суда, сообщил РИА Новости представитель суда.

Оболонский районный суд Киева 4 мая начал предварительное заседание по делу Януковича о госизмене. Коллегия судей предоставила бывшему президенту возможность принимать участие в процессе в режиме видеоконференции. Суд сообщил, что готов организовать видеоконференцию с ростовским судом. При этом в пресс-службе суда заявили РИА Новости, что для видеоконференции нет необходимости направлять какие-либо запросы в РФ. В выложенной в интернет фотокопии повестки с вызовом Януковичу указана дата 18 мая.

"По поводу завтра, однозначно, нет. Мы бы уже проводили аккредитацию, потому что мы ее чисто физически не успели бы провести до допроса. На это требуется какое-то время, это не так, что запрос (из суда Киева — Ред.) сейчас поступит, а уже завтра с утра будет проводиться допрос. Я думаю, что это требует не меньше дня", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что на данный момент нет информации о поступлении запроса из суда Киева в Ростовский областной суд. В официальном ответе Ростовского суда на запрос адвоката фирмы Aver Lex, которая представляет интересы бывшего главы Украины, отмечается, что при поступлении соответствующего обращения Оболонского районного суда оно будет рассмотрено в установленном порядке. В ответе уточняют, что этот порядок определяет Европейская конвенция о правовой помощи по уголовным делам.

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В конце ноября 2016 года Янукович уже давал показания в Ростовском областном суде в качестве свидетеля по делу Евромайдана.