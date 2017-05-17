Федор Бондарчук стал почетным председателем "Украинских землячеств России"

КИЕВ, 17 мая – РИА Новости Украина. Почетным председателем "Украинских землячеств России" был избран известный кинорежиссер Федор Бондарчук.

Соответствующее решение было принято в среду на втором съезде организации, прошедшем в Москве.

Как сообщил РИА Новости модератор съезда, писатель Константин Кеворкян, кандидатуру Бондарчука предложили присутствовавшие на съезде украинские ветераны войны в Афганистане. По его словам, недавно Бондарчук оказал помощь украинским ветеранам войны в Афганистане. В частности, при его содействии произошла передача инвалидных колясок и протезов для воинов-"афганцев" из нескольких регионов Украины.

"Учитывая, что Федор Сергеевич прославился как режиссер фильма "Девятая рота", который пользуется большой популярностью среди воинов–афганцев, он является человеком, которого они воспринимают в значительной степени как своего. С другой стороны, род замечательных режиссеров Бондарчуков ведет свои корни из Украины, из Херсонской области, и получается, что судьбы Украины для них не чужды. Третий момент – организационный. Не секрет что Федор Бондарчук — прекрасный организатор, а разрозненное, не до конца организованное движение "Украинских землячеств в России" нуждается в крепком организаторе. И когда все эти качества воплощаются в одном человеке – логично, что его избирают почетным председателем такого объединения", — сообщил Кеворкян.

Кроме того, указал модератор съезда, при финансовой помощи Бондарчука, "Украинские землячества России" недавно организовали гуманитарный конвой с медицинскими препаратами для детей с ДЦП, синдромом Дауна в детские дома в Запорожье, Харькове и Луцке.

По словам Кеворкяна, кандидатура Бондарчука была поддержана практически единогласно.

Напомним, 2 марта в Киеве состоялась презентация общественной организации "Украинское землячество", которую представили публицист Дмитрий Скворцов и правозащитник Юрий Скалицкий.