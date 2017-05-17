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    Запрет георгиевских лент направлен против украинцев, считают в РФ

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    Верховная Рада приняла закон, которым предлагается ввести административную ответственность за изготовление и ношение в Украине георгиевской ленты.
    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мая – РИА Новости Украина. Принятие закона о применении штрафов и ареста за ношение георгиевской ленты в Украине направлено не против России, а против собственных граждан, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.

    Анатолий Тимощук и Мирча Луческу с георгиевскими ленточками
    Сайт ФК "Зенит"
    Тимощук и Луческу оказались втянуты в скандал из-за георгиевских ленточек

    Верховная Рада во вторник приняла закон, которым предлагается ввести административную ответственность за изготовление и ношение в Украине георгиевской ленты. Такое решение на заседании во вторник поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь документ должен подписать президент Украины.

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    "Киевское руководство, видимо, считает, что вместе с безвизовым режимом оно де-факто получило приглашение на вступление страны в ЕС, и сейчас делает все, чтобы показать, что готово полностью разорвать все связи с Россией. При этом они принимают решения, такие как запрет георгиевских лент, не против нашей страны, а против собственного народа. И я считаю, что это уже верх цинизма и бесчеловечности", — сказала Сутормина РИА Новости.

    "По сути, они уничтожают те символы, которые духовно связывают наши народы, напоминают о том, что только благодаря объединению сил мы смогли победить самого страшного врага для всего человечества — фашизм", — добавила она.

    Ранее о запрете на изготовление и ношение георгиевской ленты в Украине высказались и в МИД РФ

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