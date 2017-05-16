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    Россия

    В Украине отбывают наказание 430 граждан России

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    Как говорится в годовом докладе уполномоченного по правам человека в РФ, по данным, направленным уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека, численность заключенным россиян составляет 430 человек.
    Тюрьма
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. В Украине сейчас в местах принудительного лишения свободы отбывают наказание 430 граждан России, сообщается в годовом докладе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

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    "На основе взаимодействия с украинским омбудсменом В. В. Лутковской с Украины получены полные списки российских граждан, которые были осуждены украинскими судами и отбывают наказание на Украине. По информации, направленной уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека, их численность составляет 430 человек", — сообщается в докладе Москальковой, опубликованном на сайте "Российской газеты".

    Ранее представитель уполномоченной Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга сообщила, что еще около 20 заключенных из Крыма выразили желание отбывать наказание в Украине.

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