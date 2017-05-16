Mail.ru: сервисами компании пользуются около 25 млн жителей Украины

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Mail.Ru Group продолжит предоставлять сервисы гражданам Украины, включая соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники", несмотря на решение украинских властей; компания также не видит причин для корректировки финансовых планов, говорится в сообщении Mail.Ru Group, информирует Прайм.

"Нашей многомиллионной аудитории на территории Украины мы хотим сказать, что в нашей работе ничего не изменится, мы будем продолжать предоставлять все сервисы нашим пользователям во всех странах, а существующие возможности специальных сервисов позволят продолжить использовать наши интернет-ресурсы", — говорится в сообщении компании.

"Поскольку доля украинского бизнеса в структуре выручки Mail.Ru Group незначительна, мы не видим причин для корректировки наших финансовых планов, и продолжим активно развиваться на рынке в различных направлениях", — отмечает компания.

Как отмечает компания, решение украинских властей ударит прежде всего по самим пользователям — гражданам Украины. По данным Mail.Ru Group, около 25 миллионов жителей Украины являются пользователями сервисов российской компании.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры введены в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".