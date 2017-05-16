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    Mail.ru: сервисами компании пользуются около 25 млн жителей Украины

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    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (510)

    (обновлено: )65470
    Mail.Ru Group сообщает, что решение о запрете ударит прежде всего по самим пользователям - гражданам Украины, которых, по данным Mail.Ru Group, около 25 миллионов.
    Работа офиса Mail.ru
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Mail.Ru Group продолжит предоставлять сервисы гражданам Украины, включая соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники", несмотря на решение украинских властей; компания также не видит причин для корректировки финансовых планов, говорится в сообщении Mail.Ru Group, информирует Прайм.

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    AP Photo/Misha Japaridze
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    "Нашей многомиллионной аудитории на территории Украины мы хотим сказать, что в нашей работе ничего не изменится, мы будем продолжать предоставлять все сервисы нашим пользователям во всех странах, а существующие возможности специальных сервисов позволят продолжить использовать наши интернет-ресурсы", — говорится в сообщении компании.

    "Поскольку доля украинского бизнеса в структуре выручки Mail.Ru Group незначительна, мы не видим причин для корректировки наших финансовых планов, и продолжим активно развиваться на рынке в различных направлениях", — отмечает компания.

    Как отмечает компания, решение украинских властей ударит прежде всего по самим пользователям — гражданам Украины. По данным Mail.Ru Group, около 25 миллионов жителей Украины являются пользователями сервисов российской компании.

    Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

    В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры введены в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

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