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    "Газпром" в первом квартале поставил в Украину 1,1 млрд кубометров газа

    Тема:

    ЕС - Украина - РФ: снова газ (507)

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    Согласно отчету "Газпрома", задолженность "Нафтогаза" перед "Газпромом" за поставленный в 2013 – I квартал 2017 года газ выросла по сравнению с концом 2016 года на около 300 миллионов долларов - до 3,34 миллиарда долларов.
    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
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    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. "Газпром" в перовом квартале 2017 года поставил в Украину 1,1 миллиарда кубометров газа, следует из отчета "Газпрома" по РСБУ.

    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Нафтогаз Украины" прекратил закупку газа у РФ 25 ноября 2015 года. При этом "Нафтогаз" заявлял, что не имеет перед "Газпромом" задолженности за газ, поставленный на юго-восток Украины. Таким образом, можно предположить, что газ, поставленный в Украину в 2016 году, шел на юго-восток Украины.

    Задолженность "Нафтогаза" перед "Газпромом" за поставленный в 2013 – I квартале 2017 года газ выросла по сравнению с концом 2016 года на около 300 миллионов долларов — до 3,34 миллиарда долларов, говорится в отчете.

    В конце июня 2016 года глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что компания поставила на юго-восток Украины газа на 718,5 миллиона долларов, концерн пока не предъявляет этот счет "Нафтогазу Украины" в Стокгольмском арбитраже.

    "Газпром" начал прямые поставки на юго-восток Украины в феврале 2015 года, после того как "Нафтогаз" прекратил поставки газа туда, мотивируя это тем, что газопроводы разрушены из-за боевых действий. Эти поставки являются предметом негласного спора — "Газпром" считает, что счет за них в итоге должен будет оплатить "Нафтогаз", "Нафтогаз" же, напротив, этих поставок не признает. "Газпром" заявляет, что прямые поставки российского газа на юго-восток Украины соответствуют контракту с "Нафтогазом", соответственно, и оплачивать их должна украинская госкомпания.

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