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    Путин утвердил стратегию экономической безопасности России до 2030 года

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    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности РФ на период до 2030 года, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.

    "Утвердить прилагаемую стратегию экономической безопасности РФ на период до 2030 года. Правительству РФ разработать в 3-месячный срок меры организационного, нормативно-правового и методического характера, необходимые для реализации стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года, и обеспечить их выполнение",- говорится в документе.

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