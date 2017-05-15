Путин утвердил стратегию экономической безопасности России до 2030 года

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности РФ на период до 2030 года, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.

"Утвердить прилагаемую стратегию экономической безопасности РФ на период до 2030 года. Правительству РФ разработать в 3-месячный срок меры организационного, нормативно-правового и методического характера, необходимые для реализации стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года, и обеспечить их выполнение",- говорится в документе.