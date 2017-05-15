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    Лавров: практика установления зон деэскалации будет распространена на всю Сирию

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (278)

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    Говоря о переговорах, которые глава МИД РФ провел с госсекретарем США Рексом Тиллеросоном и президентом Дональдом Трампом на этой неделе, Лавров отметил, что "в центре бесед была инициатива, с которой выступил Дональд Трамп еще на ранней стадии своего президентства".
    Переговоры министра иностранных дел РФ С. Лаврова и госсекретаря США Р. Тиллерсона. Архивное фото
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    КИЕВ, 15 мая – РИА Новости Украина. Стороны, согласовавшие меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии, предполагают, что в последствии такая практика должна быть распространена на остальную территорию Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Воскресное время".

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон (слева) во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Москве
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    Обсудили Сирию и Украину. Главные итоги встречи Лавров-Тиллерсон

    Говоря о переговорах, которые он провел с госсекретарем США Рексом Тиллеросоном и президентом Дональдом Трампом на этой неделе, Лавров отметил, что "в центре бесед была инициатива, с которой выступил Дональд Трамп еще на ранней стадии своего президентства, а именно о создании зон безопасности или деэскалации, в которых не будет боевых действий, кроме как против террористов, которых оттуда необходимо изгнать, если они там есть, и в которых мирное население сможет чувствовать себя в безопасности".

    "Как вы знаете, в развитие этой договоренности мы несколько дней назад на встрече в Астане согласовали с Турцией, Ираном, правительством САР и вооруженной оппозицией меморандум, который устанавливает такие зоны для начала в четырех районах Сирии, имея в виду, что потом эта практика будет распространена и на остальную территорию Сирии", — подчеркнул он.

    Представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане, прошедших 3-4 мая, подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Дераа и Кунейтра.

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