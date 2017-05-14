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    Россия

    Белый дом: пуск ракеты КНДР произошел близ границы с Россией

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (378)

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    Согласно заявлению Белого дома, с учетом того, что ракета была так близко к российской территории – "фактически, ближе к России, чем к Японии" – президент США не может представить, чтобы Россия была довольна.
    Белый дом. Архивное фото
    flickr.com/HarshLight

    КИЕВ, 14 мая – РИА Новости Украина. В администрации США считают, что последний ракетный пуск КНДР не может "обрадовать" Россию, поскольку был совершен рядом с ее границей.

    Первый секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк
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    "Президент (США Дональд Трамп — ред.) был проинформирован о последнем ракетном испытании Северной Кореи. С учетом того, что ракета была так близко к российской территории – фактически, ближе к России, чем к Японии – президент (США) не может представить, чтобы Россия была довольна (пуском КНДР – ред.)", — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

    Ранее в сообщениях Белого дома, которые публиковались в ответ на ракетные испытания КНДР, Россия не упоминалась.

    В 5.28 (23.28 по Киеву) в воскресенье Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. Она упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова, предположительно, вне экономической зоны Японии. Пуск был произведен по навесной траектории, под намеренно большим углом, чтобы увеличив высоту, сократив таким образом расстояние от места пуска до точки падения.

    По данным Пентагона, речь не идет о пуске межконтинентальной баллистической ракеты.

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