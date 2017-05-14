наверх
14.05.201703:11
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79+ 0.09
  • USD26.47+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Россия

    Пушков: без Ленина не было бы даже намека на государственность Украины

    11721
    По словам российского сенатора Алексея Пушкова, без Ленина у Украины не было бы даже намека на государственность, а без Сталина не было бы и своего места в ООН с 1945.
    Алексей Пушков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что без Владимира Ленина не было бы даже намека на государственность Украины.

    Открытие инсталляции Ритуал природы на постаменте памятника Ленину в Киеве
    РИА Новости Украина
    Ленин vs клумба. На месте снесенного памятника посадили мяту и розмарин

    "Без Ленина у Украины не было бы даже намека на государственность. Без Сталина не было бы и своего места в ООН с 1945: это было его решение", — написал Пушков в Twitter.

    Ранее сайт газеты "Сегодня" сообщил, что последний памятник Ленину, который до сих пор оставался незамеченным, снесли в одном из районов Киева. Отмечалось, что постамент находился в Голосеевском районе Киева на улице Козацкой, в промышленной зоне, и до сих пор оставался незамеченным.

    По данным издания, на снос этого памятника государство выделяло деньги, но монумент находится в сквере в промзоне, на территории бывшей швейной фабрики. Сейчас тут находятся офисные здания. По данным издания, ранее рабочие приехали, найти памятник не смогли, однако поставили галочку, что его демонтировали.

    ​В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

    Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "О декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия обстрела Авдеевки
    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Евровидение-2017. Победа Португалии
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да"
    Павел Климкин и Дональд Трамп
    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым